Трамп не установил квоты на производство урана в США

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-13T08:54:42+03:00

Сообщается, что таким образом американский лидер не согласился с министерством торговли, которое ранее постановило, что импорт урана угрожает национальной безопасности страны

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Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана на территории страны. Как сообщает агентство Reuters, американский президент уже подписал соответствующий меморандум.

Отмечается, что президент США не согласился с министерством торговли страны, которое ранее пришло к выводу, что импорт урана из-за рубежа угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. При этом Трамп отметил, что выводы Минторга "вызывают значительную обеспокоенность".

В связи с этим Трамп потребовал провести "более полный анализ относящихся к национальной безопасности аспектов применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива". Проведение данной экспертизы было поручено сразу нескольким профильным американским федеральным ведомствам; анализ при этом займет 90 дней.

По данным на 2017 год, доля американского урана в топливе для гражданских ядерных реакторов в США составляла лишь 7%. Остальная его часть поставлялась из-за рубежа, в списке наиболее крупных экспортеров находились Канада, Казахстан, Австралия, Россия и Узбекистан.

ИСТОЧНИК KP.RU