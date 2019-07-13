Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков нестандартного размера

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-13T09:41:22+03:00

Причиной спора стала установка ЦОДД на одной из московских улиц дорожных знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенного размера Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Мосгорсуд отменил решение о штрафе, назначенном Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков уменьшенного размера на "нескоростных" улицах. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает издание "Коммерсантъ".

В материале отмечается, что из определения Мосгорсуда следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), введенного Росстандартом в конце 2017 года. Данный документ закрепляет право властей городов устанавливать знаки уменьшенного размера на некоторых улицах.

При этом отмечается, что ЦОДД утверждал о возможности применения стандарта без согласования с ГИБДД одновременно с национальными стандартами при соблюдении условий обеспечения безопасности дорожного движения. В Мосгорсуде отметили, что центр создал соответствующие условия: уменьшенные знаки были установлены на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 км/ч при наличии необходимого освещения.

Ранее сообщалось, что судебный спор возник между ГИБДД и ЦОДД возник после установки на одной из улиц Москвы дорожных знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенного размера. В феврале этого года суд оштрафовал ЦОДД, поскольку Госавтоинспекция сочла знаки нового формата небезопасными для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU