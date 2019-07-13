2019-07-13T09:41:22+03:00
Общество

Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков нестандартного размера

Причиной спора стала установка ведомством дорожных знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенного размера
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Причиной спора стала установка ЦОДД на одной из московских улиц дорожных знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенного размераПричиной спора стала установка ЦОДД на одной из московских улиц дорожных знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенного размераФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Мосгорсуд отменил решение о штрафе, назначенном Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков уменьшенного размера на "нескоростных" улицах. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает издание "Коммерсантъ".

В материале отмечается, что из определения Мосгорсуда следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), введенного Росстандартом в конце 2017 года. Данный документ закрепляет право властей городов устанавливать знаки уменьшенного размера на некоторых улицах.

При этом отмечается, что ЦОДД утверждал о возможности применения стандарта без согласования с ГИБДД одновременно с национальными стандартами при соблюдении условий обеспечения безопасности дорожного движения. В Мосгорсуде отметили, что центр создал соответствующие условия: уменьшенные знаки были установлены на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 км/ч при наличии необходимого освещения.

Ранее сообщалось, что судебный спор возник между ГИБДД и ЦОДД возник после установки на одной из улиц Москвы дорожных знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенного размера. В феврале этого года суд оштрафовал ЦОДД, поскольку Госавтоинспекция сочла знаки нового формата небезопасными для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"
Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 100
В Роструде сообщили о минимальном возрасте начала трудовой деятельности
Трамп не установил квоты на производство урана в США
Стало известно о скандале из-за гримерной с участием Светланы Лободы
Исследование показало, на каком продукте россияне никогда не экономят
Южная Корея потребовала от Японии снятия торговых ограничений
Выступление Мюллера перед конгрессом перенесли на 24 июля
На Гавайских островах объявили режим ЧС в связи с природными пожарами
Государственный регулятор США одобрил соглашение с Facebook на $5 млрд
Лидер "Хезболлы" заявил о попытках властей США начать переговоры
Погода в Москве на 13 июля 2019: москвичей ожидает небольшой дождь
Гуаидо заявил о похищении двух своих соратников
Арестованного миллиардера Эпштейна обвинили в попытке подкупа потенциальных свидетелей
«Никто никуда не собирается уходить»: В Госдуме прокомментировали слухи о том, что Visa и MasterCard «уйдут» из России
Власти Гибралтара отпустили четверых моряков с задержанного иранского танкера под залог
Учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись две легковушки, погиб человек
В Сомали боевики атаковали отель, погибли десять человек
Рябков в Женеве встретится с первым заместителем Помпео
Главы Минобороны США и Турции обсудили поставку российских С-400
К 75-летию освобождения Вильнюса от фашистов Минобороны обнародовало уникальные документы
Скотленд-Ярд выясняет обстоятельства утечки переписки британского посла в США
В Сети появилось видео допроса подозреваемого в убийстве стюардессы Мухамедзяновой
Зеленский поручил МИД вернуть домой осужденного в Италии экс-бойца АТО
Боевики в Сирии пытались атаковать дронами авиабазу Хмеймим
В ДТП с туристическим автобусом в Абхазии пострадали пять россиян, один погиб