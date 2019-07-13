2019-07-13T10:52:42+03:00
Москва

Один из выходов "Кропоткинской" закроют из-за прибытия мощей Петра и Февронии

К храму Христа Спасителя рекомендуют проходить с улицы Волхонки
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Мощи святых Петра и Февронии будут привезены в храм Христа Спасителя в Москву из Мурома 14 июляМощи святых Петра и Февронии будут привезены в храм Христа Спасителя в Москву из Мурома 14 июляФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Мощи святых Петра и Февронии будут привезены в храм Христа Спасителя в Москву из Мурома 14 июля. Предполагается, что приложиться у мощам придут тысячи горожан.

Из-за очереди к святыням изменится режим работы станции метро "Кропоткинская", один из выход из станции на это время закроют, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Кроме того, в случае большого наплыва паломников, могут перекрыть Патриарший мост. К собору рекомендуют проходить с улицы Волхонки.

Подъемник для малоподвижных граждан выведен из эксплуатации в связи с ремонтными работами. Внутрь можно подняться на лифте из нижнего храма, вход в который открыт с Соймоновского проезда, - также предупредили в пресс-службе.

Порядок обеспечат сотрудники УВД по ЦАО, Росгвардии, МЧС и частных охранных организаций. Кроме того, у храма будет дежурить скорая помощь.

Напомним, встречу мощей и праздничный молебен 14 июля в храме Христа Спасителя возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Начало богослужения в 15:00, вход свободный. Доступ паломником к святыне будет осуществляться с 15 по 21 июля с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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