2019-07-13T11:05:02+03:00
Политика

В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400

Ранее в Турцию прилетели еще три самолета с элементами систем
Александр ДЖУМАЕВ
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Поставки элементов ЗРС С-400 в Турцию в настоящий момент продолжаютсяПоставки элементов ЗРС С-400 в Турцию в настоящий момент продолжаютсяФото: Анна САДОВНИКОВА
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Четвертый российский самолет с элементами для систем ПВО С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в турецкой провинции Анкара. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Поставки элементов ЗРС С-400 продолжаются. В этой связи четвертый самолет приземлился на авиабазе Мюртед", - говорится в заявлении.

Поставки систем С-400 в Турцию стартовали в пятницу, 12 июля. Как сообщал сайт kp.ru, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава системы С-400. В Турции при этом заявили, что поставки в ближайшее время будут продолжаться.

Незадолго до начала поставок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о работах по загрузки С-400 и отметил, что решение о месте дислокации комплексов будет принято позднее. В Кремле подтвердили, что все поставки идут по плану и в соответствии с имеющимся контрактом.

Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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