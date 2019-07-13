В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400
Четвертый российский самолет с элементами для систем ПВО С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в турецкой провинции Анкара. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
"Поставки элементов ЗРС С-400 продолжаются. В этой связи четвертый самолет приземлился на авиабазе Мюртед", - говорится в заявлении.
Поставки систем С-400 в Турцию стартовали в пятницу, 12 июля. Как сообщал сайт kp.ru, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава системы С-400. В Турции при этом заявили, что поставки в ближайшее время будут продолжаться.
Незадолго до начала поставок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о работах по загрузки С-400 и отметил, что решение о месте дислокации комплексов будет принято позднее. В Кремле подтвердили, что все поставки идут по плану и в соответствии с имеющимся контрактом.
Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU