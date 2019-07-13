В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-13T11:05:02+03:00

Ранее в Турцию прилетели еще три самолета с элементами систем

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Четвертый российский самолет с элементами для систем ПВО С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в турецкой провинции Анкара. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"Поставки элементов ЗРС С-400 продолжаются. В этой связи четвертый самолет приземлился на авиабазе Мюртед", - говорится в заявлении.

Поставки систем С-400 в Турцию стартовали в пятницу, 12 июля. Как сообщал сайт kp.ru, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава системы С-400. В Турции при этом заявили, что поставки в ближайшее время будут продолжаться.

Незадолго до начала поставок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о работах по загрузки С-400 и отметил, что решение о месте дислокации комплексов будет принято позднее. В Кремле подтвердили, что все поставки идут по плану и в соответствии с имеющимся контрактом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719831" frameborder="0"></iframe> Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU