2019-07-13T11:21:52+03:00
Общество

Правительство одобрило наделение трудовых инспекторов новыми полномочиями

Отныне инспекторы смогут, в частности, принуждать работодателей выплачивать работникам начисленные, но не выплаченные деньги
Александр ДЖУМАЕВ
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Расширение полномочий трудовых инспекторов позволит ускорить процесс взыскания долгов с работодателей перед работникамиРасширение полномочий трудовых инспекторов позволит ускорить процесс взыскания долгов с работодателей перед работникамиФото: Анастасия Осипова
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Правительство России одобрило проект закона о наделении государственных трудовых инспекторов полномочиями, позволяющими принуждать работодателей выплачивать работникам начисленные, но не выплаченные денежные средства. Сообщение об этом было опубликовано на сайте кабинета министров.

Сообщается, что соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс Российской Федерации. Данный проект закона будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что расширение полномочий трудовых инспекторов позволит ускорить процесс взыскания долгов с работодателей перед работниками. Так, в случае несвоевременного погашения долга работодателем трудовой инспектор может привлечь приставов для взыскания задолженности без решения суда. Если у компании-должника на счетах будут деньги, эти средства будут списываться в счет погашения задолженности по зарплате в течение трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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