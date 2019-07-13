2019-07-13T11:36:49+03:00
В мире

Задержанный в Уругвае россиянин помогал наркобарону устроить побег под угрозами

По словам адвоката гражданина РФ, россиянин заявил об угрозах в ходе заседания суда
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Россиянин по имени Сергей, ранее задержанный в Уругвае, признал, что помогал итальянскому наркобарону Рокко Морабито в организации побега не по своей волеРоссиянин по имени Сергей, ранее задержанный в Уругвае, признал, что помогал итальянскому наркобарону Рокко Морабито в организации побега не по своей волеФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Россиянин по имени Сергей, ранее задержанный в Уругвае, признал, что помогал итальянскому наркобарону Рокко Морабито в организации побега не по своей воле. Об этом заявила его адвокат Паола Витале.

По словам адвоката, в ходе состоявшихся слушаний россиянин заявил, что ему угрожали. "Он действовал не по доброй воле, это то, о чем он заявил", - приводит агентство РИА Новости слова Витале.

Сайт kp.ru ранее сообщал об аресте двоих граждан России в Уругвае. По итогам заседания суда упомянутый выше гражданин был заключен под стражу на 90 дней. В российском посольстве при этом заявили, что знакомы с ситуацией.

Рокко Морабито был задержан в 2017 году в Уругвае. Его намеревались экстрадировать в Италию, однако наркобарон совершил побег. Вместе с ним, по имеющимся данным, из тюрьмы сбежали еще трое преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Афганистане погиб американский военнослужащий
ТЭЦ "Северная" в Мытищах возобновила работу после пожара
Правительство одобрило наделение трудовых инспекторов новыми полномочиями
В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400
Государственная комиссия определила дату пуска "Протона-М"
Один из выходов "Кропоткинской" закроют из-за прибытия мощей Петра и Февронии
Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине
Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков нестандартного размера
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"
Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 100
В Роструде сообщили о минимальном возрасте начала трудовой деятельности
Трамп не установил квоты на производство урана в США
Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерной
Исследование показало, на каком продукте россияне никогда не экономят
Южная Корея потребовала от Японии снятия торговых ограничений