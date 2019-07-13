Задержанный в Уругвае россиянин помогал наркобарону устроить побег под угрозами

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-13T11:36:49+03:00

Россиянин по имени Сергей, ранее задержанный в Уругвае, признал, что помогал итальянскому наркобарону Рокко Морабито в организации побега не по своей воле Фото: Мила СТРИЖ

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Россиянин по имени Сергей, ранее задержанный в Уругвае, признал, что помогал итальянскому наркобарону Рокко Морабито в организации побега не по своей воле. Об этом заявила его адвокат Паола Витале.

По словам адвоката, в ходе состоявшихся слушаний россиянин заявил, что ему угрожали. "Он действовал не по доброй воле, это то, о чем он заявил", - приводит агентство РИА Новости слова Витале.

Сайт kp.ru ранее сообщал об аресте двоих граждан России в Уругвае. По итогам заседания суда упомянутый выше гражданин был заключен под стражу на 90 дней. В российском посольстве при этом заявили, что знакомы с ситуацией.

Рокко Морабито был задержан в 2017 году в Уругвае. Его намеревались экстрадировать в Италию, однако наркобарон совершил побег. Вместе с ним, по имеющимся данным, из тюрьмы сбежали еще трое преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU