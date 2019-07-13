2019-07-13T11:55:29+03:00
Происшествия

ТЭЦ "Северная" в Мытищах возобновила работу после пожара

Об этом сообщили в компании "Мосэнерго"
Александр ДЖУМАЕВ
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Пожар на ТЭЦ "Северная" в Мытищах произошел в пятницу, 11 июля.Пожар на ТЭЦ "Северная" в Мытищах произошел в пятницу, 11 июля.Фото: скриншот видео
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ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах возобновила работу после произошедшего рядом с ней пожара. Об этом говорится в сообщении, опубликованном компанией "Мосэнерго".

"ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго" (ТЭЦ "Северная") восстановила выработку и подачу электроэнергии потребителям после вынужденной остановки 11 июля", - говорится в тексте документа. отмечается, что в настоящий момент станция "работает в обычном режиме и несет электрическую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком". В "Мосэнерго" при этом отметили, что в ближайшее время ожидается полное восстановление системы газоснабжения станции и начала эксплуатации второй линии газопровода.

Пожар на ТЭЦ "Северная" в Мытищах произошел в пятницу, 11 июля. Из-за возгорания подача газа была прекращена, станция приостановила выработку электроэнергии. В результате случившегося пострадали 11 человек.

Пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах.Взрыв, пламя до небес, 1400 квадратных метров в огне... Так горела Северная ТЭЦ в Мытищах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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