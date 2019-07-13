ТЭЦ "Северная" в Мытищах возобновила работу после пожара
ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах возобновила работу после произошедшего рядом с ней пожара. Об этом говорится в сообщении, опубликованном компанией "Мосэнерго".
"ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго" (ТЭЦ "Северная") восстановила выработку и подачу электроэнергии потребителям после вынужденной остановки 11 июля", - говорится в тексте документа. отмечается, что в настоящий момент станция "работает в обычном режиме и несет электрическую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком". В "Мосэнерго" при этом отметили, что в ближайшее время ожидается полное восстановление системы газоснабжения станции и начала эксплуатации второй линии газопровода.
Пожар на ТЭЦ "Северная" в Мытищах произошел в пятницу, 11 июля. Из-за возгорания подача газа была прекращена, станция приостановила выработку электроэнергии. В результате случившегося пострадали 11 человек.
Пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах.Взрыв, пламя до небес, 1400 квадратных метров в огне... Так горела Северная ТЭЦ в Мытищах.
ИСТОЧНИК KP.RU