2019-07-13T12:10:01+03:00
В мире

В Афганистане погиб американский военнослужащий

Об этом сообщила миссия НАТО "Решительная поддержка"
Александр ДЖУМАЕВ
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В Афганистане погиб американский военнослужащийВ Афганистане погиб американский военнослужащийФото: REUTERS
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Военнослужащий вооруженных сил США в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" погиб в Афганистане в субботу, 13 июля. Сообщение об этом было опубликовано на сайте миссии.

"Военнослужащий США был убит 13 июля в Афганистане", - говорится в тексте. Согласно политике, которой придерживается Пентагон, миссия не имеет право раскрывать имя погибшего в течение 24 часов после его смерти. За это время о гибели военнослужащего должны быть извещены его ближайшие родственники", - говорится в тексте заявления.

Информации об обстоятельствах гибели и точном месте случившегося в настоящий момент нет.

Операция НАТО "Решительная поддержка" действует в Афганистане с 1 января 2015 года. В ней участвуют около 15,5 тысяч солдат вооруженных сил США и 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и партнеров. В июне этого года сообщалось, что в стране погибли двое американских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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