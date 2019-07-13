Малахов попал в базу "Миротворца" из-за телемоста Москва-Киев

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-13T12:46:41+03:00

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Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после состоявшегося 12 июля телемоста Киев - Москва «Надо поговорить» на телеканале «Россия 1».

Как сообщает «Страна.Ua», решение внести имя Малахова в раздел «Чистилище» было принято из-за того, что он вел телемост между Украиной и Россией. Ведущего обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, после того как в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» появился анонс диалога между гражданами России и Украины, у здания телеканала NewsOne, который представлял украинскую сторону в запланированном диалоге двух стран, на митинг собрались десятки активистов и требовали изменения информационной политики канала. 11 июля ВГТРК сообщил, что телемост все же будет проведен.

Напомним, На Украине скандальный сайт "Миротворец" появился в 2014 году. В раздел «Чистилище» попадают люди, которые якобы сотрудничают с ополчением Донецкой и Луганской народных республик.

ИСТОЧНИК KP.RU