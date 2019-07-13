2019-07-13T12:29:58+03:00
В мире

Министерство обороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции в Ираке

Целью операции "Лапа-2" является уничтожение укрытий террористов на севере страны
Александр ДЖУМАЕВ
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Министерство национальной обороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции на севере ИракаМинистерство национальной обороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции на севере ИракаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство национальной обороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции на севере Ирака.

"На севере Ирака 12 июля в 22:00 (совпадает с московским) наши отряды спецназа начали новую операцию "Лапа-2" при поддержке артиллерии и ВВС", - говорится в сообщении. Отмечается, что в операции принимает участие сухопутная военная техника, беспилотные летательные аппараты и боевые вертолеты. Целью данной операции является уничтожение укрытий террористических организаций в иракском регионе Хакурк, добавили в военном ведомстве.

Операция вооруженных сил Турции "Лапа" на севере Ирака началась в конце мая этого года. За это время военнослужащие турецкой армии нейтрализовали более 60 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана властями Турции террористической организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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