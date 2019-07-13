2019-07-13T13:19:08+03:00
Политика

Зеленский потребовал срочно вернуть осужденного в Италии экс-бойца Нацгвардии

Ранее итальянский суд приговорил украинца к тюремному заключению за участие в убийстве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский потребовал вернуть осужденного в Италии экс-бойца НацгвардииЗеленский потребовал вернуть осужденного в Италии экс-бойца НацгвардииФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский требует срочно вернуть на родину осужденного в Италии бывшего бойца Национальной гвардии незалежной Виталия Маркиву. Об этом сообщила сделала команда украинского лидера.

«Срочное возвращение домой! Зеленский требует возвращения нацгвардейца Виталия Маркива на Украину», - говорится в заявлении, в котором отмечается, что украинец был заключен под стражу безосновательно

Как сообщает команда президента Украины, Зеленский приказал «все время быть с Виталием на связи и максимально быстро разобраться с вопросом возвращения ветерана».

Ранее суд итальянского города Павия приговорил Маркиву, который имеет как украинское так и итальянское гражданство, к 24 годам лишения свободы за участие в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли во время вооруженного конфликта на востоке Украины.

Власти незалежной назвали приговор несправедливым и сообщили о намерении обжаловать его. Зеленский поручил прокуратуре и министерству иностранных дел добиться возвращения украинца на родину, а народный депутат Украины, экс-лидер организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош предложил захватывать итальянцев, находящихся на территории Украины.

* Правый сектор - организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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