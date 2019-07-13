2019-07-13T13:57:35+03:00
Экономика

Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций

Отмечается, что новый документ позволит устранить несоответствие норм законодательства в вопросе компенсации НДС иностранцам при вывозе товаров за пределы стран ЕАЭС
Александр ДЖУМАЕВ
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Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операцийКабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство России одобрило проект закона об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций. Сообщение об этом было опубликовано на сайте кабмина.

Соответствующие изменения будут внесены в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" . Рассмотрение проекта закона Госдумой будет проведено в установленном порядке.

Отмечается, что принятие проекта закона позволит устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства РФ в вопросе компенсации НДС иностранцам при вывозе товаров за пределы территории стран Евразийского экономического союза. В частности, авторы законопроекта предлагают разрешить юридическим лицам-резидентам компенсировать НДС иностранным гражданам в рублях.

Документ также предлагает разрешить юридическим лицам-резидентам вносить или снимать наличную иностранную валюту в уполномоченных Федеральным казначейством банках, если счета резидентов открыты в этом ведомстве. Помимо этого, в проекте содержатся нормы, разрешающие резидентам проводить операции с наличной иностранной валютой в ходе заграничных командировок без использования банковских счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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