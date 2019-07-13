Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Правительство России одобрило проект закона об установлении дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций. Сообщение об этом было опубликовано на сайте кабмина.
Соответствующие изменения будут внесены в закон "О валютном регулировании и валютном контроле" . Рассмотрение проекта закона Госдумой будет проведено в установленном порядке.
Отмечается, что принятие проекта закона позволит устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства РФ в вопросе компенсации НДС иностранцам при вывозе товаров за пределы территории стран Евразийского экономического союза. В частности, авторы законопроекта предлагают разрешить юридическим лицам-резидентам компенсировать НДС иностранным гражданам в рублях.
Документ также предлагает разрешить юридическим лицам-резидентам вносить или снимать наличную иностранную валюту в уполномоченных Федеральным казначейством банках, если счета резидентов открыты в этом ведомстве. Помимо этого, в проекте содержатся нормы, разрешающие резидентам проводить операции с наличной иностранной валютой в ходе заграничных командировок без использования банковских счетов.
ИСТОЧНИК KP.RU