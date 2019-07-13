В Луизиане 50 тысяч человек остались без электричества из-за тропического шторма

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-13T14:32:18+03:00

Ранее Трамп ввел в штате режим ЧС и в некоторых районах была объявлена эвакуация Фото: REUTERS

Ранее Трамп ввел в штате режим ЧС и в некоторых районах была объявлена эвакуация

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В субботу, 13 июля, в штате Луизиана более 50 тысяч человек осталось без электричества из-за тропического шторма «Барри». Соответствующие данные опубликованы на сайте энергетической компании Entergy.

Ураган сформировался в четверг, 11 июля, в Мексиканском заливе и достиг побережья штата Луизиана в ночь на 13 июня.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 12 июля, президент США Дональд Трамп ввел в штате режим чрезвычайной ситуации, который позволяет задействовать федеральные ресурсы для борьбы со стихией и ее последствиями. Американский лидер распорядился поддержать усилия местных властей в чрезвычайных условиях. Незадолго до этого губернатор американского штата Джон Бел Эдвардс также ввел режим ЧС на всей территории Лузианы, а в некоторых прибрежных районах была объявлена эвакуация.

ИСТОЧНИК KP.RU