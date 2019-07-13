В Луизиане 50 тысяч человек остались без электричества из-за тропического шторма
В субботу, 13 июля, в штате Луизиана более 50 тысяч человек осталось без электричества из-за тропического шторма «Барри». Соответствующие данные опубликованы на сайте энергетической компании Entergy.
Ураган сформировался в четверг, 11 июля, в Мексиканском заливе и достиг побережья штата Луизиана в ночь на 13 июня.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 12 июля, президент США Дональд Трамп ввел в штате режим чрезвычайной ситуации, который позволяет задействовать федеральные ресурсы для борьбы со стихией и ее последствиями. Американский лидер распорядился поддержать усилия местных властей в чрезвычайных условиях. Незадолго до этого губернатор американского штата Джон Бел Эдвардс также ввел режим ЧС на всей территории Лузианы, а в некоторых прибрежных районах была объявлена эвакуация.
ИСТОЧНИК KP.RU