2019-07-13T14:33:49+03:00
В мире

Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80

Сообщается, что в результате случившегося смогли выжить только пять человек, один из которых позднее умер в больнице.
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Число погибших в результате опрокидывания лодки у берегов Туниса, которое произошло на прошлой неделе, возросло до 80Число погибших в результате опрокидывания лодки у берегов Туниса, которое произошло на прошлой неделе, возросло до 80Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число погибших в результате опрокидывания лодки у берегов Туниса, которое произошло на прошлой неделе, возросло до 80. Об этом сообщает радиостанция Mosaique.fm со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Туниса Монжи Слима.

По имевшимся на пятницу, 12 июля, данным, из воды были подняты 80 тел. В прошлое воскресенье береговая охрана Туниса обнаружила не менее 13 тел погибших у юго-восточного побережья страны в провинции Меденин и в районе города Бен-Гардан.

Судно, на борту которого находились нелегальные мигранты, отчалило от берегов Ливии в направлении Италии 3 июля. Спустя некоторое время лодка перевернулась у побережья Туниса. Сообщалось, что в результате крушения смогли выжить только пять человек, один из которых - выходец из Кот-д'Ивуара - позднее умер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Луизиане 50 тысяч человек остались без электричества из-за тропического шторма
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
Соловьев предупредил Яшина об ответственности за подделку подписей умерших москвичей
Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с Ираном
Зеленский потребовал срочно вернуть осужденного в Италии экс-бойца Нацгвардии
Директор телеканала "112 Украина" призвал украинские власти осудить действия против канала
Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибы
В аэропорту Киева самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Министерство обороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции в Ираке
Малахов попал в базу "Миротворца" из-за телемоста Москва-Киев
В Афганистане погиб американский военнослужащий
ТЭЦ "Северная" в Мытищах возобновила работу после пожара
Задержанный в Уругвае россиянин помогал наркобарону устроить побег под угрозами
Правительство одобрило наделение трудовых инспекторов новыми полномочиями
В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400
Государственная комиссия определила дату пуска "Протона-М"
Один из выходов "Кропоткинской" закроют из-за прибытия мощей Петра и Февронии
Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине
Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков нестандартного размера
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"
Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 100
В Роструде сообщили о минимальном возрасте начала трудовой деятельности
Трамп не установил квоты на производство урана в США
Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерной
Исследование показало, на каком продукте россияне никогда не экономят
Южная Корея потребовала от Японии снятия торговых ограничений