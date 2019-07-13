Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-13T14:33:49+03:00

Число погибших в результате опрокидывания лодки у берегов Туниса, которое произошло на прошлой неделе, возросло до 80 Фото: REUTERS

Сообщается, что в результате случившегося смогли выжить только пять человек, один из которых позднее умер в больнице.

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Число погибших в результате опрокидывания лодки у берегов Туниса, которое произошло на прошлой неделе, возросло до 80. Об этом сообщает радиостанция Mosaique.fm со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Туниса Монжи Слима.

По имевшимся на пятницу, 12 июля, данным, из воды были подняты 80 тел. В прошлое воскресенье береговая охрана Туниса обнаружила не менее 13 тел погибших у юго-восточного побережья страны в провинции Меденин и в районе города Бен-Гардан.

Судно, на борту которого находились нелегальные мигранты, отчалило от берегов Ливии в направлении Италии 3 июля. Спустя некоторое время лодка перевернулась у побережья Туниса. Сообщалось, что в результате крушения смогли выжить только пять человек, один из которых - выходец из Кот-д'Ивуара - позднее умер в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU