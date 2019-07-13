В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-13T14:44:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.

По данным собеседника агенства, новой модификации истребителя, которую разрабатывает ОКБ Сухого, был присвоен шифр Су-30СМД. Предполагается, что самолет будет оснащен двигателем АЛ-41Ф-1С, который сейчас устанавливается на серийные самолеты Су-35. Работы проводятся совместно с корпорацией "Иркут", которая серийно выпускает истребители Су-30СМ.

Первый полет Су-30СМД должен состояться в 2020 году. По итогам выполнения конструторских работ будет принято решение об оснащении всех истребителей данного типа новыми двигателями.

Истребитель Су-30СМ был разработан ОКБ Сухого, его выпуском занимается корпорация "Иркут" на Иркутском авиационном заводе. Он может оснащаться большим количеством современного и перспективного оружия класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

ИСТОЧНИК KP.RU