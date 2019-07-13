2019-07-13T15:25:34+03:00
Общество

МВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы

Накануне официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали мужчину [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
МВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессыМВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессыФото: Из личного архива героя публикации
Изменить размер текста:

На сайте МВД РФ опубликовало кадры задержания и допроса мужчины, которого подозревают в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.

В пятницу, 12 июля, официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого. Она также отметила, что оперативники установили возможное местонахождение подозреваемого мужчины в Балашихе. Но квартира при проверке оказалась пустой. Спустя некоторое время у МВД появилась информация, что подозреваемый будет находиться в определенный момент на западе Москвы в районе. Туда и была направлена оперативная группа.

На самом видео допроса мужчина признался, что был со стюардессой в отношениях, причина преступления - ссора.

- Ругань... А дальше она начала громче и громче говорить, и у меня просто крышу совало, - подчеркнул подозреваемый.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в гостинице Внуково-Вилладж задушили 23-летнюю стюардессу. Тело убитой девушки горничная нашла в ванной комнате. После осмотра места происшествия стало ясно, что речь идет именно об убийстве.

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24