МВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-13T15:25:34+03:00

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На сайте МВД РФ опубликовало кадры задержания и допроса мужчины, которого подозревают в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.

В пятницу, 12 июля, официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого. Она также отметила, что оперативники установили возможное местонахождение подозреваемого мужчины в Балашихе. Но квартира при проверке оказалась пустой. Спустя некоторое время у МВД появилась информация, что подозреваемый будет находиться в определенный момент на западе Москвы в районе. Туда и была направлена оперативная группа.

На самом видео допроса мужчина признался, что был со стюардессой в отношениях, причина преступления - ссора.

- Ругань... А дальше она начала громче и громче говорить, и у меня просто крышу совало, - подчеркнул подозреваемый.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в гостинице Внуково-Вилладж задушили 23-летнюю стюардессу. Тело убитой девушки горничная нашла в ванной комнате. После осмотра места происшествия стало ясно, что речь идет именно об убийстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720014" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле.

ИСТОЧНИК KP.RU