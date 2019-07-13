МВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы
На сайте МВД РФ опубликовало кадры задержания и допроса мужчины, которого подозревают в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
В пятницу, 12 июля, официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого. Она также отметила, что оперативники установили возможное местонахождение подозреваемого мужчины в Балашихе. Но квартира при проверке оказалась пустой. Спустя некоторое время у МВД появилась информация, что подозреваемый будет находиться в определенный момент на западе Москвы в районе. Туда и была направлена оперативная группа.
На самом видео допроса мужчина признался, что был со стюардессой в отношениях, причина преступления - ссора.
- Ругань... А дальше она начала громче и громче говорить, и у меня просто крышу совало, - подчеркнул подозреваемый.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад в гостинице Внуково-Вилладж задушили 23-летнюю стюардессу. Тело убитой девушки горничная нашла в ванной комнате. После осмотра места происшествия стало ясно, что речь идет именно об убийстве.
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле.
ИСТОЧНИК KP.RU