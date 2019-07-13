Трамп обвинил РФ и Китай в желании "ободрать США"

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-13T15:59:10+03:00

Американский лидер отметил, что обе страны "молятся" на приход к власти в Штатах демократа Джо Байдена

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти РФ и Китая "молятся" на приход к власти в Штатах демократа Джо Байдена.

- Все они отправляются спать и молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал президентом, чтобы они могли обдирать нашу страну, - отметил президент США.

Напомним, 19 июня текущего года Дональд Трамп объявил о желании переизбраться на пост президента Штатов в 2020 году.

Американский глава считает, если он проиграет в 2020 году, "демократы уничтожат страну, какой мы ее знаем", сообщает "РИА-Новости".

Президентские выборы в Штатах должны состояться в ноябре 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп заявил, что США нужно равняться на Россию. Американский президент считает, что нужно наводит порядок у себя в стране, а не быть жандармами.

ИСТОЧНИК KP.RU