Трамп обвинил РФ и Китай в желании "ободрать США"
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти РФ и Китая "молятся" на приход к власти в Штатах демократа Джо Байдена.
- Все они отправляются спать и молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал президентом, чтобы они могли обдирать нашу страну, - отметил президент США.
Напомним, 19 июня текущего года Дональд Трамп объявил о желании переизбраться на пост президента Штатов в 2020 году.
Американский глава считает, если он проиграет в 2020 году, "демократы уничтожат страну, какой мы ее знаем", сообщает "РИА-Новости".
Президентские выборы в Штатах должны состояться в ноябре 2020 года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп заявил, что США нужно равняться на Россию. Американский президент считает, что нужно наводит порядок у себя в стране, а не быть жандармами.
ИСТОЧНИК KP.RU