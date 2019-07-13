СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-13T16:47:08+03:00

В Сети появилось фото Рогозина во время тренировки на невесомости в лаборатории ЦПК Фото: СОЦСЕТИ

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В Интернете опубликовали фото главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и группы космонавтов во время тренировки на невесомости в лаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.

При этом в госкорпорации не подтвердили информацию о проведении данного мероприятия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Дмитрий Рогозин заявил о том, что в 2020 году начнется завершающая стадия испытаний «Сармат». Глава «Роскосмоса» отметил, что в работе с новой межконтинентальной баллистической ракетой никаких срывов не предвидится.

Также Рогозин рассказал, когда «Роскосмос» планирует отправить космонавтов на Луну. По словам главы госкорпорации, после 2030 года будет создан модуль лунной базы. Пилотируемые полеты к естественному спутнику Земли запланированы на 2029 – 2030 годы, а в 2029 году будут проводиться летные испытания и комплексное исследование Луны с помощью автоматического лунохода.

Дмитрий Рогозин запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU