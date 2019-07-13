СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-13T17:07:30+03:00

Замглавы СКЖД арестовали на два месяца по делу о взятке Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

О задержании топ-менеджера, не называя его имени, ранее сообщили в Следственном комитете

Изменить размер текста: A A

Южное следственное управление на транспорте СК сообщило, что первый замглавы Северо-Кавказской железной дороги Алексей Черняев, задержанный по уголовному делу о взятке, арестован на два месяца.

Ранее о задержании топ-менеджера, не называя его имени, сообщили в СК. По данным следствия, Черняев вместе с подчиненным получили взятку более чем на 1,5 миллиона рублей, сообщает "РИА-Новости".

- Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги, - сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете подчеркнули, что за эти деньги преступники обещали представителю некоей компании "беспрепятственное продвижение составов поездов".

К слову, пресс-служба СКЖД отказалась комментировать задержание Черняева по уголовному делу о взятке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что суд арестовал замглавы ПФР Алексея Иванова по делу о получении взятки. Подавший в отставку чиновник признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU