2019-07-13T17:07:30+03:00
Происшествия

Замглавы СКЖД арестовали на два месяца по делу о взятке

О задержании топ-менеджера, не называя его имени, ранее сообщили в Следственном комитете
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Замглавы СКЖД арестовали на два месяца по делу о взяткеЗамглавы СКЖД арестовали на два месяца по делу о взяткеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Южное следственное управление на транспорте СК сообщило, что первый замглавы Северо-Кавказской железной дороги Алексей Черняев, задержанный по уголовному делу о взятке, арестован на два месяца.

Ранее о задержании топ-менеджера, не называя его имени, сообщили в СК. По данным следствия, Черняев вместе с подчиненным получили взятку более чем на 1,5 миллиона рублей, сообщает "РИА-Новости".

- Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги, - сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете подчеркнули, что за эти деньги преступники обещали представителю некоей компании "беспрепятственное продвижение составов поездов".

К слову, пресс-служба СКЖД отказалась комментировать задержание Черняева по уголовному делу о взятке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что суд арестовал замглавы ПФР Алексея Иванова по делу о получении взятки. Подавший в отставку чиновник признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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