2019-07-13T17:22:44+03:00
Умные вещи

Российские пользователи отмечают сбои в работе «Билайна»

Сотовый оператор сообщил, что сейчас ведутся технические работы для исправления проблем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские пользователи отмечают сбои в работе «Билайна»Российские пользователи отмечают сбои в работе «Билайна»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 13 июля, многие российские пользователи «Билайна» начали сообщать о сбоях в работе сотового оператора.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, чаще всего о проблемах в работе оператора сообщают жители Москвы и Подмосковья.

С определенными проблемами в работе «Билана» столкнулись пользователи из Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Самары, Казани, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Твери, Смоленска.

В «Билайн» сообщили, что сейчас технические специалисты ведут работы над исправлением проблем и в ближайшее время доступ к услугам будет восстановлен в полном объеме.

Большинство указывают на проблемы с мобильной связью (75%), 16% пользователей жалуются на сбои всех сервисов и 8% га проблемы с мобильным интернетом.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне, 10 июля, жители многих российских городов сообщили о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте». Тогда около 81% россиян жаловались на сбои в работе сайта, 14% заявили о трудности при отправке сообщений и 3% при входе в аккаунт

ИСТОЧНИК KP.RU

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