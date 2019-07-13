Московские власти согласовали два митинга по выборам в Мосгордуму на 20 и 21 июля
Правительство столицы согласовало на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова. Они посвящёны предстоящим выборам в Мосгордуму. Об этом сообщил первый замглавы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
"Согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами", — рассказал «Интерфаксу» Олейник.
20 июля акция состоится с 14:00 до 16:00 с согласованным количеством участников до 15 тысяч человек. 21 июля мероприятие пройдет с 14:00 до 16:30, здесь запланировано присутствие 10 тысяч человек.
Как писал kp.ru, окружные избирательные комиссии столицы завершили приём документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Из 416 человек только 56 прошли регистрацию в качестве соискателей статуса депутата. Среди подавших документы — 21 действующий парламентарий.
ИСТОЧНИК KP.RU