2019-07-13T17:39:03+03:00
Москва

Московские власти согласовали два митинга по выборам в Мосгордуму на 20 и 21 июля

Об этом сообщил первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Правительство столицы согласовало на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова. Они посвящёны предстоящим выборам в Мосгордуму. Об этом сообщил первый замглавы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

"Согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами", — рассказал «Интерфаксу» Олейник.

20 июля акция состоится с 14:00 до 16:00 с согласованным количеством участников до 15 тысяч человек. 21 июля мероприятие пройдет с 14:00 до 16:30, здесь запланировано присутствие 10 тысяч человек.

Как писал kp.ru, окружные избирательные комиссии столицы завершили приём документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Из 416 человек только 56 прошли регистрацию в качестве соискателей статуса депутата. Среди подавших документы — 21 действующий парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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