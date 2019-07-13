2019-07-13T18:08:35+03:00
Спорт

Матч Спартак - Сочи 13 июля: в воротах гостей появится Заболотный

Оглашен стартовый состав сочинцев на игру с "красно-белыми"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Николай Заболотный - вратарь "Сочи" на игру со "Спартаком".Николай Заболотный - вратарь "Сочи" на игру со "Спартаком".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Футболисты "Сочи" в субботу, 13 июля, проведут свой первый в истории матч на уровне Премьер-Лиги. На стадионе "Открытие Арена" команда с Юга России встретится со столичным "Спартаком" в Москве.

В стартовом составе южан - немало интересных имен. В воротах - экс-игрок "Спартака" Заболотный, в защите - Маргасов, Новосельцев, в полузащите - Полоз, Набиуллин. А в запасе и вовсе - игрок сборной России Федор Кудяшов.

Стартовый состав "Сочи" на игру: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.

Запасные: Фролов, Кудряшов, Почивалин, Шакуров, Лагатор, Обухов, Карапетян.

Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Сочи. Поединок на стадионе "Открытие Арена" начнется в 19.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве и Подмосковье введен «желтый» уровень погодной опасности
Зеленский планирует проехать на КамАЗе по мосту через Днепр
Матч Спартак - Сочи 13 июля: в стартовом составе хозяев будут Бакаев и Ломовицкий
Борис Джонсон поддержал свободу СМИ после публикации переписки британского посла
Московские власти согласовали два митинга по выборам в Мосгордуму на 20 и 21 июля
Турецкий отельер признался в использовании еды со шведского стола по второму разу
Российские пользователи отмечают сбои в работе «Билайна»
Замглавы СКЖД арестовали на два месяца по делу о взятке
Зеленский потребовал от главы фискальной службы Украины подать в отставку
В Сети появилось фото Рогозина во время тренировки на невесомости в лаборатории ЦПК
Ярош назвал патриотами тех, кто обстрелял здание телеканала «112 Украина»
Правительство Шри-Ланки снизит сборы авиакомпаний для привлечения потока туристов
Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура
Трамп обвинил РФ и Китай в желании "ободрать США"
Российский сомнолог рассказал, сколько часов сна нужно человеку
В Афганистане по меньшей мере три человека погибли при атаке на отель
МВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80
В Луизиане 50 тысяч человек остались без электричества из-за тропического шторма
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
Соловьев предупредил Яшина об ответственности за подделку подписей умерших москвичей
Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с Ираном
Зеленский потребовал срочно вернуть осужденного в Италии экс-бойца Нацгвардии
Директор телеканала "112 Украина" призвал украинские власти осудить действия против канала