Матч Спартак - Сочи 13 июля: в воротах гостей появится Заболотный

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-13T18:08:35+03:00

Николай Заболотный - вратарь "Сочи" на игру со "Спартаком". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оглашен стартовый состав сочинцев на игру с "красно-белыми"

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Футболисты "Сочи" в субботу, 13 июля, проведут свой первый в истории матч на уровне Премьер-Лиги. На стадионе "Открытие Арена" команда с Юга России встретится со столичным "Спартаком" в Москве.

В стартовом составе южан - немало интересных имен. В воротах - экс-игрок "Спартака" Заболотный, в защите - Маргасов, Новосельцев, в полузащите - Полоз, Набиуллин. А в запасе и вовсе - игрок сборной России Федор Кудяшов.

Стартовый состав "Сочи" на игру: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.

Запасные: Фролов, Кудряшов, Почивалин, Шакуров, Лагатор, Обухов, Карапетян.

Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Сочи. Поединок на стадионе "Открытие Арена" начнется в 19.00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU