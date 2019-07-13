Матч Спартак - Сочи 13 июля: в воротах гостей появится Заболотный
Футболисты "Сочи" в субботу, 13 июля, проведут свой первый в истории матч на уровне Премьер-Лиги. На стадионе "Открытие Арена" команда с Юга России встретится со столичным "Спартаком" в Москве.
В стартовом составе южан - немало интересных имен. В воротах - экс-игрок "Спартака" Заболотный, в защите - Маргасов, Новосельцев, в полузащите - Полоз, Набиуллин. А в запасе и вовсе - игрок сборной России Федор Кудяшов.
Стартовый состав "Сочи" на игру: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев.
Запасные: Фролов, Кудряшов, Почивалин, Шакуров, Лагатор, Обухов, Карапетян.
Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Сочи. Поединок на стадионе "Открытие Арена" начнется в 19.00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU