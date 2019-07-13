СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-13T18:58:47+03:00

В Камеруне боевики похитили около 30 человек Фото: REUTERS

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В пятницу, 12 июля, не менее 30 человек были похищены вооруженными сепаратистами в Северо-Западном регионе Камеруна.

Со ссылкой на очевидцев и местных жителей агентство Синьхуа сообщает, что группа вооруженных сепаратистов остановила колонну из трех автобусов на дороге, связывающей города Фюндон и Баменда. Водитель, который стал очевидцем произошедшего, сообщил агентству, что повстанцы приказали всем пассажирам выйти из автобусов и сдать свои удостоверения личности, после увели всех в неизвестном направлении.

Местные жители отметили, что похищение произошло после столкновения между группировками сепаратистов. Один из жителей предположил, что причиной стало то, что одна из группировок отказалась отдать оружие другой.

Представитель полиции заявил, что на данный момент о заложниках нет никакой информации. Местные власти сообщили, что движение вдоль трассы закрыто и ведутся поиски заложников.

Напомним, что в пятницу, 12 июля, в Сомали произошло вооруженное нападение боевиков на отель в городе Кисмайо. В результате атаке погибло 26 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU