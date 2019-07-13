СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-13T19:13:51+03:00

В Пакистане в результате ДТП с автобусом погибли десять человек Фото: СОЦСЕТИ

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Местные СМИ сообщают, что на юге Пакистана десять человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом.

Среди жертв пять женщин, трое детей и двое мужчин.

Инцидент произошел в субботу, 13 июля, днем в округе Сангхар рядом с городом Шахпур-Чакар. Едущий на полной скорости автобус врезался в рикшу на дороге, сообщает местный телеканал Samaa. Раненых доставили в ближайшие больницы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек. Заснувший водитель утопил машину в канализации. Автобус, следовавший из Лакхнау в Дели, в вылетел с трассы и упал в сточный канал. Речь идет о высоте в 15 метров. В тот момент в машине находилось 47 человек. Спасательная операция длилась в течение нескольких часов. Получивших ранения доставили в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU