2019-07-13T20:19:39+03:00
В мире

В Египте для туристов открыли необычную "ломаную" пирамиду

Снофру впервые открыта для посещения после реставрации и работ по благоустройству
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Египте для туристов открыли необычную "ломаную" пирамидуВ Египте для туристов открыли необычную "ломаную" пирамидуФото: REUTERS
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Одна из самых древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру была впервые открыта в субботу, 13 июля, для посещения после многолетней реставрации и работ по благоустройству.

После официального открытия необычной пирамиды первыми внутрь смогли попасть иностранные дипломаты, которые были приглашены министерством по делам памятников древности. По словам посетителей Снофру, внутри пирамиды находится крутой подъем в сто метров. И путь по деревянным ступеням почти на четвереньках в узком пространстве оказался по силам не всем.

С сегодняшнего дня все желающие смогут оценить удивительную пирамиду Снофру снаружи и изнутри. Продажа билетов уже началась.

Главный северный вход в Снофру расположен на высоте 12 метров. К нему с земли ведет большая деревянная лестница. Далее внутрь усыпальницы спускается узкий 80-метровый каменный коридор высотой чуть больше метра.

Помимо сооружения новых прочных лестниц, в удивительной Снофру были проведены работы по закреплению каменных блоков, а также очистке внутренних помещений. Специалисты рассказали "РИА-Новости", что появилась новая система внутреннего освещения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году строители в Египте нашли новую статую Сфинкса. Памятник древности извлекать из земли пока не решаются – он может разрушиться

ИСТОЧНИК KP.RU

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