СЕГОДНЯ 21:05 2019-07-13T21:23:28+03:00

Во время рабочей поездки в Херсонскую область украинский лидер побывал на контрольном пункте "Чонгар"

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Украинские СМИ сообщили, что глава Незалежной Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Во время рабочей поездки в Херсонскую область политик побывал на контрольном пункте "Чонгар". Этот визит стал первым для президента Украины на границу с Крымом после возвращение полуострова в состав РФ.

Украинский лидер осмотрел инфраструктуру контрольного пункта и условия пересечения границы гражданами. Зеленский также поручил модернизировать КПВВ до конца текущего года, сообщает агентство УНИАН.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует проехать на КамАЗе по мосту через Днепр. В Крыму отметили, что глава Украины таким образом берет пример с президента РФ. Российский депутат напомнил, как ранее Владимир Путин открывал Крымский мост за рулем КамАЗа.

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ИСТОЧНИК KP.RU