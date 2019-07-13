В Киеве у здания СБУ украинские радикалы требуют арестовать Медведчука

СЕГОДНЯ 21:51 2019-07-13T22:01:19+03:00

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Украинские радикалы собрались у здания Службы безопасности Украины в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Участники митинга считают политика виновным в государственной измене и заявляют в том, что именно он ведет войну на Украине. У офиса СБУ находятся несколько десятков людей. Митингующие также бросили несколько дымовых шашек на дорогу напротив входа в здание.

Радикалы сообщили, что изначально хотели собраться у офиса телеканала "112 Украина". Однако перенесли свой протест к силовому ведомству по соображениям безопасности, так как накануне ночью канал был обстрелян из гранатомета, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский политик Виктор Медведчук рассказал, как стал кумом российского главы Владимира Путина. Российский президент является крестным отцом дочери главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

ИСТОЧНИК KP.RU