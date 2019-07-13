Макрон объявил о создании военно-космического командования

СЕГОДНЯ 23:06 2019-07-13T23:11:46+03:00

Президент отметил, что Франция будет лучше защищать свои спутники

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Во Франции в сентябре этого года будет создано военно-космическое командование. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в здании минобороны в преддверии Национального дня Франции. Елисейский дворец опубликовал видеозапись речи главы государства в в Twitter.

Макрон отметил, что решение было принято в целях развития и укрепления космических возможностей страны.

"Мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники", - пояснил он.

Как передает ТАСС, в июле 2018 года президент Пятой республики заявил о необходимости разработать во Франции до 2019 года свою стратегию космической обороны. Тогда же он поручил министру вооруженных сил страны Флоранс Парли подготовить проект оборонной стратегии в космосе.

Напомним, сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп в марте 2018 года допустил возможность создания в стране космических войск, поскольку в новой национальной космической стратегии Соединенных Штатах космос признан зоной военных действий. А в октябре того же года стало известно,что Пентагон приступил к созданию отделения военно-космических сил.

ИСТОЧНИК KP.RU