Макрон объявил о создании военно-космического командования
Во Франции в сентябре этого года будет создано военно-космическое командование. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в здании минобороны в преддверии Национального дня Франции. Елисейский дворец опубликовал видеозапись речи главы государства в в Twitter.
Макрон отметил, что решение было принято в целях развития и укрепления космических возможностей страны.
"Мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники", - пояснил он.
Как передает ТАСС, в июле 2018 года президент Пятой республики заявил о необходимости разработать во Франции до 2019 года свою стратегию космической обороны. Тогда же он поручил министру вооруженных сил страны Флоранс Парли подготовить проект оборонной стратегии в космосе.
Напомним, сайт kp.ru писал, что президент США Дональд Трамп в марте 2018 года допустил возможность создания в стране космических войск, поскольку в новой национальной космической стратегии Соединенных Штатах космос признан зоной военных действий. А в октябре того же года стало известно,что Пентагон приступил к созданию отделения военно-космических сил.
ИСТОЧНИК KP.RU