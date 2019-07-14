В Канаде три человека погибли при падении небольшого самолета-амфибии

СЕГОДНЯ 01:48 2019-07-14T01:49:35+03:00

Один выживший был доставлен вертолетом в больницу города Шибугамо

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В канадской провинции Квебек три человека погибли при падении небольшого самолета-амфибии.Четвертый человек, находившийся на борту, получил ранения, но выжил.

Авария произошла вечером 12 июля недалеко от озера Булинь на севере провинции. На место ЧП по сигналу радиобуя вылетел спасательный самолет. Сотрудникам поисково-спасательной службы пришлось высаживаться с помощью парашютов.

Они обнаружили в самолете трех человек без без признаков жизни. Выжившего вертолетом доставили в соседний город Шибугамо, примерно в 700 километрах к северу от Монреаля, для дальнейшего лечения. Позже стало известно, что его отпустили из больницы, сообщил телеканал CTV.

Полиция провинции Квебек заявила, что все находившиеся в самолете были из Квебека. Компания друзей в возрасте 60–70 лет направлялась в район Шибугамо на рыбалку.

По факту авиакатастрофы начато расследование. Следователи допросят выжившего в катастрофе пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU