В ФРГ журналисты приобретение Турцией С-400 назвали "точкой невозврата"

СЕГОДНЯ 02:57 2019-07-14T02:57:01+03:00

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Сделка Анкары с Москвой по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400 может стать для Турции "точкой невозварата". Об этом написала газета Welt.

По мнению издания, отныне страна, возможно, перестанет быть союзником Запада. Анкара пошла на сделку по ЗРС, несмотря на яростное сопротивление США и НАТО.

Ранее 12 июля в Турцию на авиабазу Мюртед в провинции Анкара прибыли три самолета c компонентами российских зенитно-ракетных систем С-400 на борту, доставка будет продолжаться в ближайшие дни.

Как сообщал сайт kp.ru, команда президента США Дональда Трампа уже определилась с пакетом санкций в отношении Турции за покупку С-400. О вводе ограничений Вашингтон объявит на следующей неделе.

При этом 29 июня Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками ЗРС.Он отметил, что Анкара обратилась к окружению находившегося во главе США Барака Обамы и сообщила о желании купить ракеты Patriot. Однако им было отказано, поэтому, как утверждает Трамп, Анкара обратилась к России.

ИСТОЧНИК KP.RU