В Лондоне автомобиль врезался в группу людей

СЕГОДНЯ 06:22 2019-07-14T06:22:38+03:00

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Автомобиль врезался в группу людей у одного из отелей на юго-западе Лондона. В результате пострадали семь человек, один из них госпитализирован с переломом ноги.

ЧП произошло 13 июля в 23:15 (01:15 мск 14 июля) у отеля в районе Баттерси. Полиция задержала трех человек по подозрении в покушении на убийство и четверых - за нарушение общественного порядка. В Скотланд Ярде заверили, что инцидент не является терактом, пишет газета Daily Star.

Следствие установило, что машина врезалась в людей, когда они выходили из гостиницы. Расследование по факту продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU