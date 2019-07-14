Погода в Москве на 14 июля 2019 года: облачно и туманно, до +21

СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-14T07:14:58+03:00

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В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 14 июля 2019 года. Синоптики рассказали о том, что воскресенье в столице будет пасмурным. Ожидается переменная облачность, местами туманы и небольшой кратковременный дождь днем. При этом ветер будет слабым.

На сайте метеорологического центра уточняется, что в целом погода в Москве остается прохладной. Днем столбики термометра будут находиться в пределах 22..24 градусов. Ночью же температура опускается не ниже 10..12 градусов. Атмосферное давление держится в районе 744 миллиметров ртутного столба.

В июле в столице будет довольно комфортный месяц. Синоптики рассказали, каким будет июль 2019 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU