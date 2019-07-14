2019-07-14T07:14:58+03:00
Общество

Погода в Москве на 14 июля 2019 года: облачно и туманно, до +21

Синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды в Москве на 14 июля 2019 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 14 июля 2019 года. Синоптики рассказали о том, что воскресенье в столице будет пасмурным. Ожидается переменная облачность, местами туманы и небольшой кратковременный дождь днем. При этом ветер будет слабым.

На сайте метеорологического центра уточняется, что в целом погода в Москве остается прохладной. Днем столбики термометра будут находиться в пределах 22..24 градусов. Ночью же температура опускается не ниже 10..12 градусов. Атмосферное давление держится в районе 744 миллиметров ртутного столба.

В июле в столице будет довольно комфортный месяц. Синоптики рассказали, каким будет июль 2019 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тимошенко заявила, что украинцы 2,5 года переплачивали за газ из-за Порошенко
Корейская гадалка предсказала Трампу второй президентский срок
В Верховной раде рассказали о последствиях попыток Украины блокировать Донбасс и Крым
На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения
В Лондоне автомобиль врезался в группу людей
В Австралии "морской дьявол" обратился к ныряльщикам за помощью
Российский рубль остается самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака"
Бойко назвал "дикой" экономическую политику администрации Порошенко в отношении России
Федор Конюхов планирует тройную кругосветку на яхте-гиганте
Умерла актриса Стефани Низник, сыгравшая Келл Перим в фильме «Звездный путь»
В ФРГ журналисты приобретение Турцией С-400 назвали "точкой невозврата"
Зеленский искупался в море вместе с украинцами
В Канаде три человека погибли при падении небольшого самолета-амфибии
Устранивших неполадки перед запуском "Протона-М" специалистов представят к госнаградам
США объявят о санкциях против Анкары за покупку С-400 на следующей неделе
На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗ
В Сирии боевики взорвали бомбу на пути российского военного патруля
Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Макрон объявил о создании военно-космического командования
Российский хоккеист, который отсидел в тюрьме США, подписал многомиллионный контракт на родине
Мощный ураган Барри затапливает Новый Орлеан
Кондитер из Турции испек пирог для Путина в честь поставок С - 400 в страну
Актеру Соколову и футболисту Булыкину могут отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму