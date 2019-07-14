Тимошенко заявила, что украинцы 2,5 года переплачивали за газ из-за Порошенко

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-14T08:05:20+03:00

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Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина» обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в завышении тарифов на газ. По ее мнению, украинцы переплачивали за голубое топливо и из-за премьера Владимира Гройсмана и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. Громкое заявление политик сделала в эфире телеканала NewsOne, а видео выложила на своей странице в социальной сети. В доказательство она продемонстрировала судебные решения.

- За грабеж людей должны обязательно ответить те, кто осуществлял противозаконные действия — Порошенко, Гройсман и Коболев, - говорит Тимошенко. - Два с половиной года потребовалось нашему суду под давлением Порошенко, под давлением Гройсмана. Не давали им принять это решение, но сегодня эти решения у меня в руках. Они говорят о том, что два с половиной года с людей брали лишние деньги за газ, за тепло и за горячую воду, что люди переплачивали.

Политик даже нашла решение, что нужно сделать, чтобы тарифа стали нормальными. По ее мнению, президенту Украины в первую очередь нужно наложить вето на постановление о повышении тарифов, однако она выразила сомнение, что Владимир Зеленский пойдет на такой шаг. Кроме того, по словам депутата, бизнес и простые граждане страны могут обратиться в суд и пересчитать тарифы. Также она заявила, что виновных нужно привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU