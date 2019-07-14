2019-07-14T08:05:20+03:00
Политика

Тимошенко заявила, что украинцы 2,5 года переплачивали за газ из-за Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» обвинила бывшего президента в завышении тарифов
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Тимошенко заявила, что украинцы переплачивали за газТимошенко заявила, что украинцы переплачивали за газФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина» обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко в завышении тарифов на газ. По ее мнению, украинцы переплачивали за голубое топливо и из-за премьера Владимира Гройсмана и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. Громкое заявление политик сделала в эфире телеканала NewsOne, а видео выложила на своей странице в социальной сети. В доказательство она продемонстрировала судебные решения.

- За грабеж людей должны обязательно ответить те, кто осуществлял противозаконные действия — Порошенко, Гройсман и Коболев, - говорит Тимошенко. - Два с половиной года потребовалось нашему суду под давлением Порошенко, под давлением Гройсмана. Не давали им принять это решение, но сегодня эти решения у меня в руках. Они говорят о том, что два с половиной года с людей брали лишние деньги за газ, за тепло и за горячую воду, что люди переплачивали.

Политик даже нашла решение, что нужно сделать, чтобы тарифа стали нормальными. По ее мнению, президенту Украины в первую очередь нужно наложить вето на постановление о повышении тарифов, однако она выразила сомнение, что Владимир Зеленский пойдет на такой шаг. Кроме того, по словам депутата, бизнес и простые граждане страны могут обратиться в суд и пересчитать тарифы. Также она заявила, что виновных нужно привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций
Политолог из Европы назвал сделку с Турцией по продаже С-400 «огромной победой Путина»
Корейская гадалка предсказала Трампу второй президентский срок
В Верховной раде рассказали о последствиях попыток Украины блокировать Донбасс и Крым
Погода в Москве на 14 июля 2019 года: облачно и туманно, до +21
На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения
В Лондоне автомобиль врезался в группу людей
В Австралии "морской дьявол" обратился к ныряльщикам за помощью
Российский рубль остается самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака"
Бойко назвал "дикой" экономическую политику администрации Порошенко в отношении России
Федор Конюхов планирует тройную кругосветку на яхте-гиганте
Умерла актриса Стефани Низник, сыгравшая Келл Перим в фильме «Звездный путь»
В ФРГ журналисты приобретение Турцией С-400 назвали "точкой невозврата"
Зеленский искупался в море вместе с украинцами
В Канаде три человека погибли при падении небольшого самолета-амфибии
Устранивших неполадки перед запуском "Протона-М" специалистов представят к госнаградам
США объявят о санкциях против Анкары за покупку С-400 на следующей неделе
На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗ
В Сирии боевики взорвали бомбу на пути российского военного патруля
Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Макрон объявил о создании военно-космического командования
Российский хоккеист, который отсидел в тюрьме США, подписал многомиллионный контракт на родине
Мощный ураган Барри затапливает Новый Орлеан
Кондитер из Турции испек пирог для Путина в честь поставок С - 400 в страну
Актеру Соколову и футболисту Булыкину могут отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму