Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-14T08:59:00+03:00

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Сборная России по волейболу снова сыграет в финале Лиги наций. Спортсмены накануне обыграли команду из Польши со счетом 3-1 и вышли на финишную прямую. В ночь на понедельник, 15 июня в 2:00 по московскому времени в финальной игре российские спортсмены встрется на площадке со сборной США. Американцы в свою очередь переиграли бразильцев со счетом 3-2.

Напомним, что сборная России – действующие победители турнира. В прошлом году российские волейболисты обыграли в финале соперников из Франции. После финального свистка судьи, означающего окончание матча, счет на табло показывал 3-0. Россияне всухую обыграли французов.

За третье место будут бороться сборные Польши и Бразилии. Всего же в турнире принимали участие команды из 16 стран. Чтобы попасть в «финал шести» сборным необходимо было показать наилучшие результаты в 15 матчах за пять туров. Проходит международное соревнование в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU