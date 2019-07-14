2019-07-14T08:59:00+03:00
Спорт

Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций

В полуфинальной встрече российские спортсмены обыграли команду из Польши
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Сборная России по волейболу вышла в финал Лиги нацийСборная России по волейболу вышла в финал Лиги нацийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сборная России по волейболу снова сыграет в финале Лиги наций. Спортсмены накануне обыграли команду из Польши со счетом 3-1 и вышли на финишную прямую. В ночь на понедельник, 15 июня в 2:00 по московскому времени в финальной игре российские спортсмены встрется на площадке со сборной США. Американцы в свою очередь переиграли бразильцев со счетом 3-2.

Напомним, что сборная России – действующие победители турнира. В прошлом году российские волейболисты обыграли в финале соперников из Франции. После финального свистка судьи, означающего окончание матча, счет на табло показывал 3-0. Россияне всухую обыграли французов.

За третье место будут бороться сборные Польши и Бразилии. Всего же в турнире принимали участие команды из 16 стран. Чтобы попасть в «финал шести» сборным необходимо было показать наилучшие результаты в 15 матчах за пять туров. Проходит международное соревнование в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Политолог из Европы назвал сделку с Турцией по продаже С-400 «огромной победой Путина»
Тимошенко заявила, что украинцы 2,5 года переплачивали за газ из-за Порошенко
Корейская гадалка предсказала Трампу второй президентский срок
В Верховной раде рассказали о последствиях попыток Украины блокировать Донбасс и Крым
Погода в Москве на 14 июля 2019 года: облачно и туманно, до +21
На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения
В Лондоне автомобиль врезался в группу людей
В Австралии "морской дьявол" обратился к ныряльщикам за помощью
Российский рубль остается самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака"
Бойко назвал "дикой" экономическую политику администрации Порошенко в отношении России
Федор Конюхов планирует тройную кругосветку на яхте-гиганте
Умерла актриса Стефани Низник, сыгравшая Келл Перим в фильме «Звездный путь»
В ФРГ журналисты приобретение Турцией С-400 назвали "точкой невозврата"
Зеленский искупался в море вместе с украинцами
В Канаде три человека погибли при падении небольшого самолета-амфибии
Устранивших неполадки перед запуском "Протона-М" специалистов представят к госнаградам
США объявят о санкциях против Анкары за покупку С-400 на следующей неделе
На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗ
В Сирии боевики взорвали бомбу на пути российского военного патруля
Иран намерен экспортировать нефть при любых обстоятельствах
Макрон объявил о создании военно-космического командования
Российский хоккеист, который отсидел в тюрьме США, подписал многомиллионный контракт на родине
Мощный ураган Барри затапливает Новый Орлеан
Кондитер из Турции испек пирог для Путина в честь поставок С - 400 в страну
Актеру Соколову и футболисту Булыкину могут отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму