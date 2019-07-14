2019-07-14T10:37:08+03:00
Общество

Больше 150 мигрантов спасли моряки в Средиземном море

Людей доставили на сушу на судне береговой охраны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Больше 150 мигрантов спасли моряки в Средиземном мореБольше 150 мигрантов спасли моряки в Средиземном мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подразделения береговой охраны Королевского морского флота Марокко накануне вечером патрулировали районы вдоль побережья Средиземного моря и увидели толпу люде в воде, которым нужна была помощь. Все они беженцы из стран субсахарной Африки. Мигранты намеревались на надувных резиновых лодках добраться до европейских стран.

Людей доставили на сушу, а потом развезли в средиземноморские порты Марокко. Всего спасли 161 нелегального мигранта. Их жизням сейчас, как сообщает местное информационное издание Maghreb Arab Press, ничего не угрожает.

Всего же с в первой половине текущего года, по сообщению полицейских Марокко, предотвратили больше 40 тысяч нелегальных попыток миграции в Европу. Этот показатель превышает проданные за этот же период прошлого года на 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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