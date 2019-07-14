СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-14T11:43:48+03:00

Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы из России Фото: EAST NEWS

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Эксперты провели исследования касательно самых раздражительным и неприятных моментов, на которые жалуются российские туристы. Причем среди серьезных жалоб есть и те, которые вызывают у работников туриндустрии смех.

- Чаще всего туристы жалуются на замену авиарейсов. Особенно если выбирают утренний рейс, а ему меняют время вылета на вечер. Это категорически не нравится клиентам. Второе место среди наиболее частых претензий туристов занимает непредвиденная замена отеля, -рассказала исполнительный директор Альянс туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в интервью «РИА Новости».

При этом, если гостиницу меняют на отель выше уровнем, то клиенты с этим мирятся. К слову о размещении. Среди жалоб однажды попалась и весьма несерьезная.

- Одна дама выдвинула претензии турагенту за то, что рядом с отелем в одном европейском городе, где они жили с мужем, стояла женщина с «пониженной социальной ответственностью», и супруг обратил на нее больше внимания, чем хотелось бы туристке, - рассказала представитель АТА.

Помимо этого, туристы часто ругают плохое питание, как правило речь идет о турецких отелях. Не нравится путешественникам не качество пищи, а ее недостаточное количество. А после отдыха в российских отелях путешественники в основном жалуются на плохое обслуживание, но это касается далеко не всех отечественных гостиниц.

ИСТОЧНИК KP.RU