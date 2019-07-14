2019-07-14T13:27:26+03:00
Политика

Россия снова отказалась вести с Японией переговоры о передаче двух южнокурильских островов

Основная причина отказа – японско-американский военный альянс
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россия снова отказалась вести с Японией переговоры о передаче двух южнокурильских острововРоссия снова отказалась вести с Японией переговоры о передаче двух южнокурильских острововФото: Иван ВИСЛОВ
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Российская сторона накануне отказалась обсуждать с Японией возможность передачи им двух южнокурильских островов. Всего их четыре. Японцы намеревались заполучить их в рамках переговоров о заключении мирного договора.

Местное агентство Kyodo сообщает, что одна из причин отказа даже обсуждать это, стало беспокойство России относительно японско-американского военного альянса. Помимо этого, есть опасения, что возможный компромисс с Японией по территориальному вопросу не поддержат местные жители, что скажется на уровне поддержки власти.

Напомним, что сами островитяне выступают категорически против передачи территории. Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова побывала на Курилах и узнала, как живут люди на островах, которые Япония считает своими. «Комсомолка» также писала, почему Курилы так важны для России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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