Российские власти возьмутся за «цифровую гигиену»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-14T13:46:12+03:00

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В России задумались о цифровой безграмотности людей. Власти намерены бороться с этим «недугом». Для этого, как сообщил в эфире радио «Говорит Москва» вице-премьер российского правительства Максим Акимов, запустят специальный проект.

Специалисты займутся разработкой платформы. Эта работа уже ведется. Планируется, что людей будут обучать азам цифровой грамоты. Запустят проект в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Акимов подчеркнул это отдельно. По словам политика, основная цель проекта - научить жителей страны не становится жертвами кибермошенников и хакеров.

- Мы обязательно запустим онлайн-платформу, где можно будет пройти курс базовой цифровой грамотности, - сказал политик.

По его мнению, сегодня основная проблема в этой отрасли в России – безграмотность людей. Элементарные знания цифровой безопасности, между тем, должен иметь каждый россиянин.

ИСТОЧНИК KP.RU