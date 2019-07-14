2019-07-14T15:13:19+03:00
Общество

В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект

Речь идет о радиоактивных остатках грузового автомобиля ЗиЛ [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект. Фото: https://www.facebook.com/zapovidnyk2018/В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект. Фото: https://www.facebook.com/zapovidnyk2018/
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На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей. Об этом сообщил в воскресенье в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

"Опасные находки на территории заповедника", - сказано в сообщении организации в «Фейсбуке». На странице заповедника размещена фотография находки - это перевернутый грузовой автомобиль ЗиЛ.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля подписал указ, которым в зоне отчуждения создается «зеленый коридор» для туристов, а также снимается ряд ограничений. При этом украинский лидер подчеркнул, что Чернобыль необходимо показать миру.

Напомним, в настоящее время исследователи пришли к выводу, что уровень радиации в Чернобыле уже не опасен для людей, в связи с чем начались доработки существующего законодательства, которое позволяет туристам въезжать на территорию отчуждения.

Над Чернобыльской АЭС обновили саркофаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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