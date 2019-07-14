Навигационная система Galileo перестала работать

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-14T18:02:19+03:00

Проблема связана с комплексом точного времени "Галилео", который расположен в Италии

Изменить размер текста: A A

В европейской навигационной спутниковой системе "Галилео" произошел сбой. В настоящее время пользователи не могут использовать сигналы с космических аппаратов.

"До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)", - говорится на сайте центра.

Как пишет в воскресенье портал insidegnss.com, проблема связана с комплексом точного времени "Галилео", который расположен в Италии.

Навигационная спутниковая система "Галилео" является частью транспортного проекта «Трансъевропейские сети». В орбитальную группировку Galileo входят 26 спутников, 22 из которых рабочие. Спутниковую систему разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Кроме того, в проекте участвуют Китай, Израиль, Южная Корея и Украина.

Кроме "Галилео", схожие услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou. Однако в отличие от них, европейская система развертывается почти исключительно в гражданских целях.

ИСТОЧНИК KP.RU