2019-07-14T18:21:47+03:00
В мире

В американском подразделении Huawei планируют уволить сотни сотрудников

Работы могут лишиться работники исследовательского подразделения Futurewei Technologies
Марина ВЕНЦОВА
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Huawei уволит сотни сотрудников в СШАHuawei уволит сотни сотрудников в СШАФото: REUTERS
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Китайская корпорация Huawei намерена провести массовые увольнения сотрудников, работающих в ее американском подразделении.

Отмечается, что сокращения коснутся работников исследовательского подразделения Futurewei Technologies, которое расположено в Соединенных Штатах. В его лабораториях в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас работают около 850 человек, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

В настоящее время точное количество лиц, подлежащих увольнению, не называется. Но по данным газеты, работы могут лишиться несколько сотен человек. В издании подчеркивается, что ряду граждан КНР, которые трудятся в США, предложили продолжить работать на компанию Huawei после возвращения на родину.

Напомним, США внесли китайскую компанию Huawei в черный список после неудачных торговых переговоров между странами. Таким образом она потеряла возможность работать с ОС Android и фирменными сервисами Google, а также лишилась контактов с американской корпорацией.

Позже администрация американского президента Дональда Трампа решила смягчить ограничения на сотрудничество бизнеса США с китайской Huawei. Теперь компании смогут получить лицензию на продажу своих товаров производителям из Китая, но только в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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