2019-07-14T21:37:30+03:00
Происшествия

Президент Федерации сверхлёгкой авиации России погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Личность второго погибшего пока не установлена
Марина ВЕНЦОВАKP.RU
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Крушение вертолета в Подмосковье. Фото: очевидцыКрушение вертолета в Подмосковье. Фото: очевидцы
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Президент Федерации сверхлёгкой авиации России Игорь Никитин погиб в результате крушения вертолета около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья.

Личность второго погибшего, как сообщил «КП» источник, пока не установлена.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, в Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Robinson. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, находившиеся на борту. В подмосковном ГУ МЧС России подтвердили факт произошедшего. В главке также добавили, что жертв и разрушений на земле нет. Причины произошедшего выясняются.

Ранее сайт kp.ru писал, что на Украине в Сумской области потерпел крушение вертолет МИ-2. Инцидент произошел во время проведения работ по опрыскиванию полей. В результате ЧП пилот погиб. В настоящее время причины падения вертолета устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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