Появились фото с места катастрофы вертолета в Подмосковье
Появились фото с места катастрофы вертолета около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья, в результате которой погибли два человека.
В результате ЧП с вертолетом погибли два человека. Фото: очевидцы
Среди жертв, как сообщил "КП" источник, президент Федерации сверхлёгкой авиации России Игорь Никитин. Личность второго погибшего пока не установлена. В подмосковном ГУ МЧС России добавили, что жертв и разрушений в результате чрезвычайного происшествия на земле нет.
Фото: очевидцы
Причины произошедшего выясняются. Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Елена Марковская сообщила, что в настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки частного вертолета Robinson.
Фото: очевидцы
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
ИСТОЧНИК KP.RU