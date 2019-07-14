2019-07-14T21:56:44+03:00
Происшествия

Появились фото с места катастрофы вертолета в Подмосковье

В результате ЧП погибли два человека
Марина ВЕНЦОВА
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Место катастрофы вертолета около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. Фото: очевидцыМесто катастрофы вертолета около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья. Фото: очевидцы
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Появились фото с места катастрофы вертолета около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья, в результате которой погибли два человека.

В результате ЧП с вертолетом погибли два человека. Фото: очевидцы

В результате ЧП с вертолетом погибли два человека. Фото: очевидцы

Среди жертв, как сообщил "КП" источник, президент Федерации сверхлёгкой авиации России Игорь Никитин. Личность второго погибшего пока не установлена. В подмосковном ГУ МЧС России добавили, что жертв и разрушений в результате чрезвычайного происшествия на земле нет.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

Причины произошедшего выясняются. Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Елена Марковская сообщила, что в настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки частного вертолета Robinson.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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