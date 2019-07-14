2019-07-14T22:29:16+03:00
В мире

Экс-посол Великобритании в США: Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" Обаме

Ким Дэррок назвал такое поведение администрации главы Белого дома "актом дипломатического вандализма"
Марина ВЕНЦОВА
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Бывший посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" ОбамеБывший посол Британии в США заявлял, что Трамп вышел из СВПД "назло" ОбамеФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" своему предшественнику Бараку Обаме. Такое мнение высказывал посол Великобритании в Вашингтоне Ким Дэррок в направленных в Лондон телеграммах.

По данным газеты Daily Mail, британский посол в сообщениях руководству отмечал, что Трамп вышел из соглашения с Ираном "по личным причинам", поскольку именно при Обаме был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Такое поведение администрации главы Белого дома Дэррок называл "актом дипломатического вандализма".

Издание отмечает, что телеграмма, в которой Дэррок высказывал подобное мнение, была отправлена в мае прошло года. Отмечается, что Борис Джонсон, занимавший тогда пост главы британского внешнеполитического ведомства, не смог убедить Трампа не выходить из ядерной сделки с Ираном.

Ранее сайт kp.ru писал, что посол Великобритании в США Ким Дэррок покидает свой пост. Такое решение принято из-за скандала вокруг утечки его телеграмм с критикой американской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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