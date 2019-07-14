Генсек НАТО: именно у России есть «последний шанс» на спасение ДРСМД
Ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли Соединенные Штаты, несет Россия. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Столтенберг.
"Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить ДРСМД, - написал он в своей колонке в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. - В противном случае она будет нести единоличную ответственность за истечение договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех".
По мнению Столтенберга, "на кону стоит безопасность Европы".
Напомним, в начале февраля 2019 года США заявили о том, что приостанавливают свое участие в ДРСМД. Как отметил тогда президента Соединенных Штатов Дональд Трамп, Вашингтон покинет договор, если Россия не выполнит в течение шести месяцев некоторые требования, касающиеся данного документа.
В ответ на это президент России Владимир Путин внес в парламент проект закона о приостановлении выполнения Россией условий данного договора. Законопроект был поддержан на всех уровнях и 3 июля подписан главой государства.
Госдума поддержала законопроект президента РФ о приостановлении ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU