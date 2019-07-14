2019-07-14T23:06:05+03:00
Политика

Генсек НАТО: именно у России есть «последний шанс» на спасение ДРСМД

Йенс Столтенберг заявил, что в противном случае РФ будет нести единоличную ответственность за истечение договора [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли Соединенные Штаты, несет Россия. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

"Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить ДРСМД, - написал он в своей колонке в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. - В противном случае она будет нести единоличную ответственность за истечение договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для нас всех".

По мнению Столтенберга, "на кону стоит безопасность Европы".

Напомним, в начале февраля 2019 года США заявили о том, что приостанавливают свое участие в ДРСМД. Как отметил тогда президента Соединенных Штатов Дональд Трамп, Вашингтон покинет договор, если Россия не выполнит в течение шести месяцев некоторые требования, касающиеся данного документа.

В ответ на это президент России Владимир Путин внес в парламент проект закона о приостановлении выполнения Россией условий данного договора. Законопроект был поддержан на всех уровнях и 3 июля подписан главой государства.

Госдума поддержала законопроект президента РФ о приостановлении ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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