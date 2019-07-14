СК завел дело по факту крушения вертолета в Подмосковье

СЕГОДНЯ 23:33 2019-07-14T23:40:51+03:00

СК начала проверку по факту жесткой посадки вертолета в Подмосковье Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки частного вертолета Robinson около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья, где погибли два человека. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами МССУТ СК России организована доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Robinsson в Московской области", - приводит ТАСС ее слова.

Фото: очевидцы

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются причины происшествия. В настоящее время по данному факту возбуждено головное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц").

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, что в воскресенье в Подмосковье упал вертолет Robinson, в результате чего погибли два человека, находившиеся на борту. В подмосковном ГУ МЧС России добавили, что жертв и разрушений на земле нет. Источник "КП" уточнил, что в результате авиакатастрофы погиб президент Федерации сверхлёгкой авиации России Игорь Никитин. Личность второго погибшего пока не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU