Пожар на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске ликвидирован
Огонь распространился в ангаре на площади 950 квадратных метров [видео]
В Наро-Фоминске потушили пожар на заводе пластмассФото: Тимур ХАНОВ
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В подмосковном Наро-Фоминске пожарные ликвидировали пожар на заводе по производству пластмасс. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Пожар на заводе пластмасс в Наро-Фоминске.
Сигнал о возгорании в ангаре предприятия в Володарском переулке поступил в воскресенье вечером. Прибывшие на место пожарные констатировали, что огонь распространился на площади 950 квадратных метров. В 21:04 пожар локализовали, а в 22:17 открытый огонь был ликвидирован, передает ТАСС.
В борьбе с огнем принимали участие 45 человек и 13 единиц техники. В результате никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU