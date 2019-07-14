Пожар на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске ликвидирован

14 Июль 23:52 2019-07-15T00:18:53+03:00

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В подмосковном Наро-Фоминске пожарные ликвидировали пожар на заводе по производству пластмасс. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Пожар на заводе пластмасс в Наро-Фоминске.

Сигнал о возгорании в ангаре предприятия в Володарском переулке поступил в воскресенье вечером. Прибывшие на место пожарные констатировали, что огонь распространился на площади 950 квадратных метров. В 21:04 пожар локализовали, а в 22:17 открытый огонь был ликвидирован, передает ТАСС.

В борьбе с огнем принимали участие 45 человек и 13 единиц техники. В результате никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU