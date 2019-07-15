2019-07-15T02:14:49+03:00
Экономика

Россияне смогут снимать наличные с банковских карт прямо в кассах магазинов

Банки расширяют эксперимент для клиентов сети супермаркетов
Юлия ДИВЕЕВА
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Покупатели смогут снять наличные с карты прямо на кассе магазинаПокупатели смогут снять наличные с карты прямо на кассе магазинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Крупнейшие российские банки продолжают эксперимент по снятию наличных с карт прямо в кассе магазина. До сих пор услуга была доступна для жителей отдаленных малонаселенных пунктов.

Как пишет газета "Известия", программа расширяется и к ней присоединяется ритейлер "Пятерочка". Это означает, что клиенты сети супермакетов смогут снимать деньги на кассах магазинов компании. Для этого необходимо будет совершить любую покупку.

Пилотные проекты были запущены в прошлом году в сельской местности. Расширенная версия эксперимента будет тестироваться тоже в населенных пунктах, где нехватка банкоматов.

Издание отмечает, что эксперты расходятся во мнении по поводу этого новшества. Одни отмечают пользу подобных операций для самих торговых сетей, которые смогут отбить расходы на эквайринг, другие утверждают, что принуждение делать покупки ради снятия налички противоречит правилам Ассоциации банков России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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