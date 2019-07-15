Пушков назвал мотивы США в попытках помешать строительству "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 03:40 2019-07-15T03:40:47+03:00

Изменить размер текста: A A

У Соединенных Штатов есть совершенно определенные мотивы , чтобы помешать строительству российского трубопровода "Северный поток-2". По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, Вашингтон хочет вынудить европейские страны закупать американский сжиженный природный газ (СПГ).

"Если Сев.поток-2 не будет запущен в срок, европейцам придётся, дабы компенсировать нехватку российского газа, выложить от 8 до 24 млрд евро за импорт сжиженного газа", - написал Пушков в своем Twitter.

Он отметил, что большую часть средств за СПГ европейцы заплатят США. Так что в желании Вашингтона сорвать или хотя бы замедлить завершение проекта очевидна экономическая заинтересованность.

Напомним, сайт kp.ru цитировал слова министра экономики ФРГ Петера Альтмайера, который пояснил, почему его страна нуждается в этом проекте.

Он подчеркнул, что "Северный поток - 2" не сделает Германию зависимой от российского газа, а принесет экономическую выгоду, поскольку в будущем потребность в газе в стране существенно вырастет.

ИСТОЧНИК KP.RU