Самолеты Boeing 737 MAХ не смогут возобновить полеты до 2020 года

СЕГОДНЯ 03:58 2019-07-15T04:01:45+03:00

Компания не успевает устранить все обнаруженные в этой модели неполадки

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Лайнеры Boeing 737 MAХ, скорее всего, не смогут начать полеты до 2020 года. В компании Boeing не успеют до конца текущего года исправить все неисправности, обнаруженные в этой модели.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, "ожидается, что глобальный флот Max вернется в воздух в январе 2020 года". Это произойдет , через 12 месяцев после того, как компания-производитель предложила свою первоначальную замену программного обеспечения, из-за которого случились два смертельных крушения: в октябре 2018 года и в марте 2019 года.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) отметили, что возвращение Boeing 737 MAХ в небо могут отложить изменения в руководстве FAA, в случае утверждения сенаторами Стивена Диксона его главой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU