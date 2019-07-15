2019-07-15T04:01:45+03:00
Происшествия

Самолеты Boeing 737 MAХ не смогут возобновить полеты до 2020 года

Компания не успевает устранить все обнаруженные в этой модели неполадки
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Самолеты Boeing 737 MAХ начнут снова выполнять рейсы не ранее января следующего годаСамолеты Boeing 737 MAХ начнут снова выполнять рейсы не ранее января следующего годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лайнеры Boeing 737 MAХ, скорее всего, не смогут начать полеты до 2020 года. В компании Boeing не успеют до конца текущего года исправить все неисправности, обнаруженные в этой модели.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, "ожидается, что глобальный флот Max вернется в воздух в январе 2020 года". Это произойдет , через 12 месяцев после того, как компания-производитель предложила свою первоначальную замену программного обеспечения, из-за которого случились два смертельных крушения: в октябре 2018 года и в марте 2019 года.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) отметили, что возвращение Boeing 737 MAХ в небо могут отложить изменения в руководстве FAA, в случае утверждения сенаторами Стивена Диксона его главой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России начали в качестве эксперимента маркировать молочную продукцию
Пушков назвал мотивы США в попытках помешать строительству "Северного потока-2"
Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" удерживает лидерство в российском прокате
Россияне смогут снимать наличные с банковских карт прямо в кассах магазинов
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Прошенко уверен, что украинских моряков освободят до выборов в Раду
Берлин, Париж и Лондон призвали Тегеран выполнять СВПД в полном объеме
Пожар на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске ликвидирован
СК завел дело по факту крушения вертолета в Подмосковье
Глава NASA назвал причины, по которым астронавтов США нет на Луне и Марсе
Глава МИД Ирана получил визу США для участия в мероприятии ООН
Генсек НАТО: именно у России есть «последний шанс» на спасение ДРСМД
Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии
Экс-посол Великобритании в США: Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" Обаме
Москвичей предупредили о «непростой неделе» из-за закрытия станций метро
Появились фото с места катастрофы вертолета в Подмосковье